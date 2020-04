Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreis Cloppenburg und Vechta- Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen vom 16. April 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 16. April 2020, registrierte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Rahmen der Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen nur vereinzelte Verstöße. Es wurden 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Bereich Cloppenburg mussten Polizeibeamte gegen 19.40 Uhr im Rebhuhnweg einschreiten. Nach einem Hinweis konnten Polizeibeamte eine Personenansammlung von sieben Jugendlichen an einer Wohnanschrift antreffen. Die anwesenden Personen gehörten keinem gemeinsamen Hausstand an. Nachdem die Identitäten festgestellt wurden, erhielten die Jugendlichen einen Platzverweis. Gegen 19.25 Uhr stellten Polizeibeamte zwei Jugendliche auf einem Schulgelände in der Leharstraße fest. Die Jugendlichen kamen einem Platzverweis nach. Bei einer weiteren Zusammenkunft mussten Polizeibeamte gegen 15.00 Uhr in der Max-Planck-Straße auf einem Parkplatz einschreiten. Es konnten drei Personen im Alter von 19 bis 21 Jahren angetroffen werden. Hierbei zeigten sich zwei Personen uneinsichtig. Die Identitäten wurden festgestellt und ein Platzverweis erteilt. Im Bereich Vechta veranlassten Polizeibeamte die Schließung eines kleinen Flohmarktes auf einem privaten Grundstück, bei dem Publikumsverkehr vorhanden war.

Zu zwei weiteren Einsätzen kam es am 17. April 2020, kurz nach Mitternacht im Bereich Vechta. Polizeibeamte gingen dem Hinweis einer möglichen "Corona-Party" nach. In einer Wohnung in der Universitätsstraße konnten 10 Personen im Alter von 22 bis 28 angetroffen werden. Die Feierlichkeit wurde aufgelöst und den nicht berechtigten Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Auf einem Basketballplatz einer Schule in Vechta konnten drei Personen im Alter von 19 bis 22 Jahren angetroffen werden. Diese verließen nach Eintreffen der Polizeibeamten die Örtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird die Kontrollen am Wochenende fortführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell