Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Unbekanntes Duo zündet Sperrmüll an

Duisburg (ots)

Bei der nächtlichen Gassirunde haben am Mittwoch (18. März, 00:45 Uhr) Spaziergänger beobachtet, wie zwei Personen von brennendem Sperrmüll an der Husemannstraße in Richtung Hochheide wegrannten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die das Duo beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280-0 entgegen.

