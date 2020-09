Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Handtasche aus Auto geklaut

Velen (ots)

Auf eine Handtasche hatten es Diebe am Donnerstag in Velen abgesehen. Die Unbekannten nahmen die Tasche aus einem grauen Opel Corsa. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz an der Ignatiusstraße, direkt vor dem Friedhof. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist unklar. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 10.30 bis 10.40 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein Auto kein Safe ist. Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto.

