Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Pedelecfahrerin stürzt

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 58-Jährige in Groß Reken am Donnerstag erlitten. Die Pedelecfahrerin aus Reken war gegen 19.00 Uhr auf dem kombinierten Rad- / Gehweg der Landesstraße 600 aus Richtung Reken kommend in Richtung Gescher unterwegs. Im Verlauf einer leichten S-Kurve in der Bauerschaft Preinhok kam sie nach rechts von dem Radweg ab und stürzte zu Boden. Der Radweg war am Rand durch nasses Erdreich leicht verschmutzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell