Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Motorrad kollidiert mit Mähdrescher

Freiburg (ots)

Breisach - Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag 30.06.2020 gg, 12:40 Uhr ein Motorradfahrer auf der B31a zu. Dieser überholte in Richtung Bad-Krozingen ca, 500m vor dem dortigen Kieswerk eine aus mehreren Pkw bestehende Fahrzeugkolonne welche hinter einem langsam fahrenden Mähdrescher herfuhr. Auf Höhe des Mähdreschers bog dieser nach links in einen landwirtschaftlichen Weg ab. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 78jährige Motorradfahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Breisach hat die Verkehrsunfallermittlungen aufgenommen.

