Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannte brachen in Windkraftanlage ein +++ Zeugengesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Durch Mitarbeiter wurde am Donnerstag, den 19. November 2020, gegen 14:00 Uhr ein Einbruch in den Schlüsseltresor einer Windkraftanlage auf dem Freigelände an der Straße Zur Spillerei festgestellt. Anschließend wurde der Einbruch in eine weitere dortige Windkraftanlage bemerkt und das Fehlen eines Anlagen-PCs festgestellt.

Am Mittwoch, 18. November 2020, gegen 11:45 Uhr, seien zuvor die Arbeiten an den Anlagen durch die Mitarbeiter beendet worden. Zu dem Zeitpunkt habe man keine Auffälligkeiten festgestellt.

Der entstandene Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

