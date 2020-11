Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannte zerkratzen Pkw und leiten Wasser in das Haus der Geschädigten

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Der abgestellte Pkw einer 57-Jährigen wurde in der Zeit von Mittwoch, 18. November 2020, gegen 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 19. November 2020, gegen 04:15 Uhr, durch Unbekannte im Brooklandsweg der Gemeinde Wardenburg zerkratzt. Zudem wurde der eigene Gartenschlauch durch die Briefkastenöffnung in das Haus gelegt und Wasser in die Räumlichkeiten geleitet.

Der Gesamtschaden wird auf 3000 geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die Sachbeschädigungen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 0441/1559-0 zu melden.

