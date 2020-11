Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein abgestellter Daimler wurde in der Zeit von Mittwoche, 18. November 2020, gegen 21:30 Uhr, bis Donnerstag, 19. November 2020, gegen 10:30 Uhr, im Rahmen eines Unfalles beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort am Ströhenweg in Delmenhorst.

Der Schaden am linken Kotflügel des SLK wird auf 1600 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

