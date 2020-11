Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte entwenden Fahrzeugteile +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen gewaltsam in dem Tatzeitraum von Mittwoch, 18. November 2020, gegen 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 19. November 2020, gegen 08:55 Uhr, in einen geparkten Pkw in der Bremer Straße in Delmenhorst ein. Von dem BMW wurden anschließend beide Frontscheinwerfer samt Blinker gelöst und entwendet.

Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0.

