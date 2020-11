Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Unfall verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 25-Jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch, 18. November 2020 bei einem Verkehrsunfall in Hatten leicht verletzt. Demnach übersah ein 47-Jähriger Mann aus Pattensen mit seinem Dacia gegen 17:15 Uhr beim Verlassen der Autobahn 29 über die Ausfahrt Sandkrug den bevorrechtigten Radfahrer auf dem ausgewiesenen Radweg an der Bümmerstedter Straße.

Durch den Zusammenstoß kommt der junge Mann mit seinem Rad zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Sachschäden am Fahrzeug sowie am Fahrrad waren gering.

