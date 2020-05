Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneutes Auftreten von Graffiti

Meisenheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte weitere Graffiti im Stadtgebiet von Meisenheim. Bisher unbekannte Täter besprühten am Donnerstagabend je einen Verteilerkasten in der Bgm-Kircher-Straße und der Präses-Held-Straße mit roter Farbe. Im Anschluss brachten sie vermutlich mit Hilfe einer Schablone eine hochgestreckte Faust in weißer Lackierung an. Ob es sich hierbei tatsächlich um ein Symbol der neonazistischen White-Power-Bewegung handelt, müssen weitere Ermittlungen zeigen. Die Polizei eröffnete nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.



|pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell