POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Böller beschädigt Briefkasten

Ein Bewohner in der Dittmarstraße in Wildeshausen wurde am Mittwoch, 18. November 2020, gegen 18:00 Uhr, durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Am nächsten Tag stellte er eine Beschädigung an seinem Briefkasten fest. Augenscheinlich wurde durch Unbekannte ein Knallkörper gezündet und in den Briefkasten gesteckt. Durch die Explosion wurde dieser letztendlich beschädigt.

Der Schaden am Briefkasten wird auf 50 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die Sachbeschädigung geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Nummer 04431/941-0 zu melden.

