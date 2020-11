POL-DEL: Landkreis Oldenbugr: Pkw kollidiert mit Wildschwein

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

In den frühen Morgenstunden kam es in Groß Ippener zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Wildschwein. Der 29-Jährige Mann aus Twistringen befuhr mit seinem 3er BMW am Donnerstag, 19. November 2020, gegen 05:45 Uhr, die Harpstedter Straße in Richtung Groß Ippener, als von links ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Ein Zusammenstoß mit dem Tier konnte nicht mehr verhindert werden und es kam zu einer frontalen Kollision. Durch den Unfall war der BMW des Mannes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Verletzt wurde der Twistringer bei dem Unfall nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte das beteiligte Wildschwein im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Zum Zwecke der Nachsuche wurde der zuständige Jagdpächter in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weist in diesem Zuge darauf hin, gerade in den Morgen- und Abendstunden im ländlichen Bereich und in Waldgebieten auf möglichen Wildwechsel zu achten.

