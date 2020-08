Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern/Sembach (ots)

Mobile Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion 1 am Dienstagvormittag an mehreren Stellen in ihrem Dienstgebiet durchgeführt. Dabei wurden fünf Fahrzeuge und sechs Personen genauer unter die Lupe genommen, weil sie den Beamten aus unterschiedlichen Gründen auffielen.

Ein Fahrer wurde mit dem Handy am Ohr erwischt. Er muss mit einer Anzeige, mindestens 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in der "Verkehrssünderdatei" rechnen. Ein Gurtmuffel kam mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro davon.

Zu Ende war die Fahrt allerdings für den Fahrer eines Transporters, der am späten Vormittag in Sembach gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Sprinter mit 17 Jahre alten Vorderreifen unterwegs war, deren Profil unter der erlaubten Abfahrtsgrenze war und die teilweise schon porös waren. Auch die Hinterreifen des Fahrzeugs waren stark abgefahren; zudem fehlten die Hupe und der Fahrerairbag des Transporters. Dem 31-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

