Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Donnerstag, 19. November 2020, zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr auf der Hinrich-Schnitger-Straße in Brake gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault Trafic. Dabei wurde der angeklappte Außenspiegel und dessen Halterung beschädigt. Der Unfallversursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

