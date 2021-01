Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 23.01.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 22.01.2021 zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr kam es in Goldenstedt, Ortsteil Lutten, Hortensienstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren die gemauerte Umfriedung eines Einfamilienhauses und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das genutzte Fahrzeug müsste Beschädigungen an den Rückleuchten aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441 / 943-0) zu melden.

Neuenkirchen-Vörden - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, 22.01.2021, in der Zeit von 10.10 Uhr und 11.30 Uhr, kam es in Neuenkirchen-Vörden im Bussardweg zu einem Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich dort durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten. Aus dem Schlafzimmer entwendete der Unbekannte ein Schmuckkästchen mit diversen Schmuckstücken. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 22.01.2021, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Lohner mit seinem PKW die Klapphakenstraße. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

