Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ "Wir tragen Maske" - Polizei und Ordnungsämter unterstützen gemeinsam landesweite Aktion ++

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

"Wir tragen Maske" - Polizei und Ordnungsämter unterstützen gemeinsam landesweite Aktion

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

LK Rotenburg. Um die Corona-Pandemie bestmöglich zu bewältigen, sind Hygienemaßnahmen von elementarer Bedeutung. Das Einhalten von Abstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind einfache und wirkungsvolle Maßnahmen, die nahezu jeder umsetzen kann. Aus diesem Grund hat das Land Niedersachsen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung u.a. bei der Nutzung von Bus und Bahn, auch an Haltestellen und in Bahnhofsbereichen, vorgeschrieben. Die Verkehrsunternehmen weisen die Fahrgäste zudem regelmäßig auf das Tragen einer Maske hin. Fast alle Fahrgäste befolgen die verpflichtende Aufforderung, doch leider nicht alle.

Um diesem Nachdruck zu verleihen, hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport zusammen mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen eine Sicherheitspartnerschaft mit dem Titel "Wir tragen Maske" geschlossen.

Um die landesweite Aktion zu unterstützen, hat die Polizei im Landkreis Rotenburg am Mittwoch gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben und den zuständigen Ordnungsämtern zahlreiche Kontrollen von Verkehrsmitteln im ÖPNV, an Bahnhofsbereichen und an Haltestellen durchgeführt. Die Fahrgäste von rund sechzig Bussen wurden überprüft. Gelegentlich mussten die Beamten Fahrgäste auf den richtigen Sitz der Mund-Nasen-Bedeckung und den ausreichenden Abstand hinweisen. "Maskenverweigerer" wurden bei den Kontrollen nicht festgestellt. Insgesamt zeigt sich die Polizei mit der Aktion zufrieden. "Wir haben den Eindruck, dass der Großteil der Menschen die Corona-Regeln in Bussen und an Haltestellen akzeptiert und Kontrollen, so wie wir sie am Mittwoch durchgeführt haben, begrüßt", resümiert Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Verkehrsbetriebe waren landesweit über 900 niedersächsische Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell