POL-ROW: ++ Auffälliges Fahrrad an der KGS gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++ Auto verliert Unterboden - Polizei sucht Zeugen ++ Unfallflucht in der Brauerstraße - 26-jährige Radfahrerin verletzt ++

Rotenburg (ots)

Auffälliges Fahrrad an der KGS gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Sittensen. Unbekannte Täter haben am Montag in der Straße Am Sportplatz ein auffälliges Fahrrad gestohlen. Das türkis-rote Mountainbike vom Hersteller Stevens stand während der Schulzeit von 7.30 Uhr bis 14 Uhr verschlossen im Fahrradständer neben der Turnhalle der KGS. In diesem Zeitraum knackten die Täter das Schloss und nahmen das Fahrrad mit. Die Polizei geht von einem Schaden von einigen hundert Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Auto verliert Unterboden - Polizei sucht Zeugen

Lauenbrück. Nach einer ungewöhnlichen Unfallflucht, die sich Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 75 in Höhe Wümmetal ereignet hat, sucht die Finteler Polizei nach dem Unfallverursacher. Vom Fahrzeug des Unbekannten hatte sich während der Fahrt der Unterboden gelöst. Er fiel auf die Straße und blieb als gefährliches Hindernis liegen. Möglicherweise hat der Fahrer den Verlust nicht bemerkt, denn er hielt nicht an. Der Fahrer eines Audi fuhr über das Fahrzeugteil und schleuderte es gegen den Mini Cooper eines 42-jährigen Mannes. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund zehntausend Euro. Auch der Fahrer des Audi fuhr weiter. Hinweise bitte unter Telefon 04265/95486-0.

Unfallflucht in der Brauerstraße - 26-jährige Radfahrerin verletzt

Rotenburg. Bei einer Unfallflucht in der Brauerstraße ist am Dienstagabend eine 26-jährige Radfahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 18 Uhr auf dem Radweg unterwegs, als ein noch unbekannter Autofahrer mit seinem VW Caddy rückwärts aus der Einmündung zur Jeddinger Straße fuhr. Bei der Kollision wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

