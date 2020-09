Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrüche im Kleingartenverein ++ Jugendlicher auf frisiertem Motorroller unterwegs ++ 39-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogenverdacht ++ Auto fährt auf Motorroller auf ++

Rotenburg (ots)

Einbrüche im Kleingartenverein

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter im Kleingartenverein an der Bremer Straße in eine Gartenlaube und in einen Geräteschuppen eingebrochen. Bei dem Gartenhäuschen hebelten die Unbekannten vier Türen auf und nahmen zwei Flaschen Bier und einen Akkuschrauber mit. Aus dem Geräteschuppen stahlen sie eine Motorsense. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Jugendlicher auf frisiertem Motorroller unterwegs

Visselhövede. Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagabend in der Bahnhofstraße mit einem frisierten Motorroller in eine Verkehrskontrolle der Visselhöveder Polizei geraten. Beim genauen Hinschauen erkannten die Beamten, dass die Blackbox zur Geschwindigkeitsregulierung mit einem Kabel überbrückt worden war. Somit benötigte der junge Mann eine Fahrerlaubnis. Er konnte aber nur eine Prüfbescheinigung für Mofas vorzeigen. Deshalb muss er sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

39-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogenverdacht

Wilstedt. Ohne Fahrerlaubnis und vermutlich unter Drogeneinfluss ist ein 39-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen im Wacholderweg unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hatte den Wagen des Mannes kurz nach 8 Uhr gestoppt. Neben dem Problem mit dem Führerschein, erkannten die Beamten, dass der 39-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schien. Deshalb musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Auto fährt auf Motorroller auf

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Mühlenpark ist am Dienstagnachmittag eine 23-jährige Rollerfahrerin verletzt worden. Die junge Frau hatte gegen 16.30 Uhr verkehrsbedingt halten müssen. Ein 44-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Kleinkraftrad auf. Bei dem Sturz zog sich die 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Ihr Roller rutschte nach der Kollision gegen einen parkenden Audi. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund viertausend Euro.

