POL-ROW: ++ 14-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Auffahrunfall bei Blaulichtfahrt ++ Ladendetektiv geht ein Licht auf ++ Einbruch in Flachdachbungalow ++

14-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wesermünder Straße/Dammstraße ist am Montagnachmittag ein 14-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Rad zwischen den, auf dem Geradeausstreifen der Wesermünder Straße vor einer roten Ampel wartenden Autos hindurch auf den Rechtsabbiegestreifen in Richtung Dammstraße. Dort kollidierte er mit dem Mitsubishi einer 54-jährigen Autofahrerin. Der junge Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Auffahrunfall bei Blaulichtfahrt

Rotenburg. Am Montagvormittag ist es im Rahmen der Einsatzfahrt eines Rettungswagens auf der Bundesstraße 75 etwa in Höhe des Weichelsees zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Ein 33-jähriger Autofahrer hatte gegen 10.30 Uhr den mit Blaulicht und Martinshorn entgegenkommenden Rettungswagen bemerkt und gewartet. Ein nachfolgender, 58-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Mercedes-Geländewagen auf den Mercedes des 33-Jährige auf. Der Vordermann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Ladendetektiv geht ein Licht auf

Rotenburg. Am Montagnachmittag ist ein 21-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf dem Rusch bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Der junge Mann hatte eine Glühlampe im Wert von zwanzig Euro aus einer Verpackung genommen und in die Hosentasche gesteckt. Dem Ladendetektiv ging ein Licht auf. Er bemerkte den Diebstahl und stellte den Täter. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot ausgesprochen.

Einbruch in Flachdachbungalow

Rotenburg. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in der Gerberstraße in einen, wegen Sanierungsarbeiten unbewohnten Flachdachbungalow eingebrochen. Dazu hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Im Haus machten sich die Unbekannten vermutlich auf die Suche nach Buntmetall. Zunächst schnitten sie ein kurzes Stück Kupferrohr ab und beschädigten dann ein unter Druck stehendes Wasserrohr. Die Einbrecher verließen das Haus und richteten einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Auto in der Steinbeißergasse aufgebrochen

Rotenburg. Am späten Montagabend haben unbekannte Täter in der Steinbeißergasse ein Auto aufgebrochen. Gegen 23.45 Uhr schlugen sie die Beifahrerscheibe eines Citroen ein und holten eine Plastiktüte mit zwei Brotdosen, zwei Broten und zwei Äpfeln heraus. Damit verschwanden sie unerkannt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Kontrolle auf der Autobahn - Fahranfänger unter Drogenverdacht

Tiste/A1. Ein 20-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden ist am Montagmittag auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd unter Rauschgifteinfluss in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Im Gespräch mit dem jungen Mann erkannten die Beamten Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte diese Einschätzung. Der 21-Jährige räumte ein, zuvor Marihuana geraucht zu haben. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und auch seine Autoschlüssel abgeben.

