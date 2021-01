Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe vom 24.01.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung PK Friesoythe, 24.01.2021

Trunkenheitsfahrt in Friesoythe

Am 23.01.2021 um 21:50 Uhr wird durch einen Zeugen auf dem Oldenburger Ring in 26169 Friesoythe ein herrenloser Pkw gemeldet. Weiterhin melden Zeugen anschließend, dass sich eine Person von diesem Fahrzeug entfernt. Durch eingesetzte Polizeibeamte wird diese Person sowie die Zeugen noch in unmittelbarer Nähe zum o.g. Fahrzeug angetroffen. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wird beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,40 Promille. Der Führerschein des 27-jährigen Fahrzeugführers wurde vor Ort sichergestellt. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 23.01.2021, um 11:08 Uhr, erhält das PK Friesoythe Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 15 in Friesoythe. Am Elisabethfehnkanal eingetroffen, stellen die eingesetzten Beamten einen erheblichen Schaden an der rechtsseitigen Schutzplanke fest. Der verantwortliche 22-jährige Pkw-Führer, der gemeinsam vor Ort mit einem Zeugen wartet, gibt an, keine alkoholischen Getränke konsumiert zu haben. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnt dieser jedoch ab. Da die aufnehmende Beamtin jedoch Alkohol in der Atemluft des Fzg-Führers feststellt, wird diesem die weitere Vorgehensweise erläutert und insbesondere auch eine Blutprobe angekündigt. Angesichts dieser Erläuterung erklärt sich der 22-jährige doch zu einer Atemalkoholprobe bereit. Diese verläuft mit 0,92 Promille positiv. Daher wird dem Beschuldigten im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fzg.-Führers wurde direkt vor Ort einbehalten. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren bzgl. Gefährdung des Straßenverkehrs.

