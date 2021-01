Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag, 24. Januar 2021, zwischen 05.00 Uhr und 10.30 Uhr, kam es in der Karpfenstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter beabsichtigte über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Vermutlich aufgrund eines heruntergefallenen Gegenstandes und dem Erwachen der Bewohner ließ der Täter von einem weiteren Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 10 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Versuchter Einbruch in Kirche/Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 23. Januar 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 24. Januar 2021, 08.15 Uhr, kam es in der Straße Wallgärten bei einer dortigen Kirche zu einem versuchten Einbruch. Bisher unbekannte Täter versuchten sich Zutritt zu Räumlichkeiten der Kirche zu verschaffen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang den Tätern nicht. Zudem wurde ein Bewegungsmelder von der Gebäudewand abgebrochen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Versuchter Einbruch in Bestattungsinstitut

Zwischen Samstag, 23. Januar 2021, 17.15 Uhr, und Sonntag, 24. Januar 2021, 11.15 Uhr, kam es in der Straße Hofkamp bei einem dortigen Bestattungsunternehmen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten eine Eingangstür des Unternehmens aufzuhebeln. Dies gelang den Täter nicht, sodass es bei einem Versuch blieb. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Fensterscheibe einer Schule eingeworfen

Zwischen Samstag, 23. Januar 2021, 13.00 Uhr, und Samstag, 23. Januar 2021, 15.00 Uhr, kam es in der Straße Alter Postweg bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter warf mit einer Flasche eine Fensterscheibe der Schule ein, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg- PKW beschädigt

Zwischen Freitag, 22. Januar 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, 24. Januar 2021, 17.00 Uhr, kam es in der Sevelter Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube eines blauen Mercedes-Benz C 200 CDI, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Der PKW war auf einem Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen. Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 24. Januar 2021, gegen 13.25 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Vahrener Damm (B213), Jümmestraße und Osnabrücker Straße (B68) zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage beabsichtigte von der Osnabrücker Straße kommend die B213 in Richtung Jümmestraße zu überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden PKW einer 30-jährigen Fahrerin aus Lähden, die in Richtung Löningen fuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wurde 4000 Euro geschätzt. Es besteht der Verdacht, dass der 25-Jährige das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage übersehen haben könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell