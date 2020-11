Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Paletten

Zwischen Samstag, 21. November 2020, 17.30 Uhr und Sonntag, 22. November 2020, 13.30 Uhr kam es in der Kolpingstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten etwa 20 Paletten von einer dortigen Baustelle. Außerdem beschmierten sie einen Bauwagen mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen. Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 23. November 2020, kam es zwischen 10.30 und 10.45 Uhr an einem Parkstreifen an der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte im Vorbeifahren einen Opel Meriva. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell