Lohne- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 14. November 2020, 21.00 Uhr, und Sonntag, 22. November 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Keetstraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das bulgarische Kennzeichen M8816BH von einem BWM 316i. Der PKW war auf einem Parkplatz eines Discounters abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Damme- Diebstahl zweier Pedelecs

Am Samstag, 21. November 2020, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, kam es in der Straße In der Linnert zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete zwei Pedelecs, welche hinter einem Haus auf einer Terrasse abgestellt waren. Bei einem Fahrrad handelte es sich um ein blau, graues Pedelec des Herstellers Fischer, Modell Proline ETD 1401. Bei dem anderen Fahrrad handelte es sich um ein rot, schwarzes Pedelec des Herstellers Fischer, Modell MTB. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Holdorf- Einbruch in Pizzaverkaufsanhänger

Zwischen Samstag, 21. November 2020, 20.30 Uhr, und Sonntag, 22. November 2020, 11.00 Uhr, kam es in der Straße Zum Hansa-Center, im Bereich einer dortigen Kartbahn, zu einem versuchten Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter begab sich auf das umzäunte Grundstück und hebelte die Zugangstür eines Pizzaverkaufsanhängers auf. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus dem Anhänger entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Lohne- Dreifachstecker geriet in Brand

Am Samstag, 21. November 2020, gegen 20.15 Uhr, geriet in einer Erdgeschosswohnung im Schellohner Weg ein Dreifachstecker vermutlich durch Überlastung leicht in Brand. Hierbei wurde eine Küche in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte selbstständig gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr Lohne rückte mit ca. 15 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus, musste aber nicht mehr eingreifen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 22. November 2020, gegen 22.15 Uhr, kontrollierte Polizeibeamte eine 30-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta in der Schwalbenstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Corona-Verstoß

Am Sonntag, 22. November 2020, gegen 17.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen PKW in der Oldenburger Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten vier Personen im Alter von 29 bis 31 Jahren fest, welche aus drei verschiedenen Haushalten stammten. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 22. November 2020, gegen 17.30 Uhr, kam es in der Borringhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Damme die Borringhauser Straße in Richtung Borringhausen. Als ein Reh die Fahrbahn querte, wich der 25-Jährige mit seinem PKW nach rechts aus und prallte gegen einen Baum. Anschließend prallte der PKW zurück auf die Straße und kam zum Stehen. Hierbei wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser wurde abgeschleppt. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht. Während der Bergung des PKW kam es zu einer kurzfristigen Straßensperrung.

Vechta- Verkehrsunfall mit zwei nicht fahrbereiten PKW

Am Sonntag, 22. November 2020, gegen 19.50 Uhr, kam es in der Diepholzer Straße in Höhe Bundesstraße 69 zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-jährige PKW-Fahrerin aus Diepholz beabsichtigte aus der Diepholzer Straße kommend nach links auf die B69 abzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden bevorrechtigten PKW eines 21-jährigen Fahrers aus Barnstorf. Es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

