Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl aus Kaugummiautomaten

Am Sonntag, 22.November 2020, gegen 18.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Kaugummiautomat an der Overbergstraße vermutlich mit Böllern gesprengt und das Bargeld aus dem Automaten entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) in Verbindung zu setzen.

