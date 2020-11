Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mutmaßliche Brandstiftung in Leimbach, OT Gilgenbach

Leimbach, OT GilgenbachLeimbach, OT Gilgenbach (ots)

++ Presseerstmeldung ++

Am heutigen Abend, Freitag, den 20.11.2020, gegen 21:15 Uhr, kam es zu einem erneuten polizeilichen Einsatz in Leimbach, OT Gilgenbach, wegen einer in Brand geratenen Garage in Wohnhausnähe sowie eines daneben parkend abgestellten Verkaufsfahrzeugs.

Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Aufgrund des vorliegenden Einsatzes und der andauernden Maßnahmen wird gebeten von telefonischen Anfragen bei hiesiger Dienststelle abzusehen.

