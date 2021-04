Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel mit leicht verletzter Person

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in der Bohlenberger Straße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 13.25 Uhr fuhr eine 31-Jährige aus Zetel in ihrem Transporter Mercedes in Richtung Ohrbült. Hier fuhr eine 30-Jährige aus Zetel mit ihrem PKW VW vom Fahrbahnrand an ohne auf den Transporter zu achten. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die anschließend beide abgeschleppt werden mussten. Die Fahrzeugführerin des Transporters wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell