Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 27-jährigen PKW-Fahrer ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 08.04.2021, kontrollierten Polizeibeamte gegen 09.50 Uhr in der Sven-Hedin-Straße in Wilhelmshaven einen 27-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogentest bestätigte dies. Es folgte die Anordnung einer Blutprobenentnahme, die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell