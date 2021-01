Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe heben unberechtigt Geld ab

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Silvestertag einen 35-Jährigen bestohlen. Wie sich jetzt herausstellte, hoben die Täter mit der gestohlenen Bankkarte Bargeld vom Konto des Geschädigten ab.

In einem Lebensmitteldiscounter in der Vogelwoogstraße griffen die Diebe am letzten Tag des Jahres zu. Unbemerkt stahlen sie die Geldbörse des 35-Jährigen. Sie erbeuteten Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Weil der 35-Jährige auch die Geheimzahl der EC-Karte im Geldbeutel aufbewahrte, hatten die Täter ein leichtes Spiel: Mit der Karte und der PIN hoben sie an einem Bankautomaten rund 250 Euro vom Konto ihres Opfers ab. Der 35-Jährige ließ die Karte sperren. |erf

