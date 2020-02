Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Borg/Kein netter Gruß an die Polizei

Coesfeld (ots)

Da hat ein Sprayer keinen netten Gruß für die Polizei hinterlassen. Neben drei weiteren Graffiti prankt an einer Hauswand innerhalb eines Fußgängertunnels der Satz "Fick die Polizei". Der Tunnel befindet sich zwischen der Burgstraße und der Straße "Borg". Vermutlich hat der unbekannte Sprayer die Graffiti am Mittwoch gegen 10.45 Uhr an die Wand gesprüht. Wer Hinweise geben kann, möge sich unter 02591-7930 an die Polizei in Lüdinghausen wenden.

