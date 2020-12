Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Partyverdacht

Platzverweise und Anzeigen

BorkenBorken (ots)

In der Nacht zum 26.12.2020 wurde der Polizei gegen 00.30 Uhr eine Party bzw. eine Ruhestörung aus einer Wohnung am Dülmener Weg gemeldet. Die Beamten stellten bei Eintreffen vor dem Haus entsprechende Geräusche fest und schellten an. Die Mieterin öffnete und gab an, mit ihrer Schwester allein in der Wohnung zu sein. Die auf dem Tisch stehenden Flaschen sprachen eine andere Sprache und die Beamten trafen in anderen Räumen der Wohnung weitere Personen an, die sich offenbar vor der Polizei verstecken wollten. Zwei weitere Personen waren zudem über den Balkon auf das Dach geklettert. Zeugen hatten dies beobachtet und der Polizei mitgeteilt, so dass auch die Personalien dieser zwei Personen festgestellt wurden. Die Beamten beendeten die Veranstaltung und leiteten Bußgeldverfahren gegen die 12 Personen (Frauen und Männer zwischen 19 und 23 Jahren) ein.

