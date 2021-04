Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 09.04.2021 bis 11.04.2021

Jever (ots)

Diebstahl:

Unbekannte Täter entwenden den Katalysator eines Pkw, der ordnungsgemäß auf einem Privatgelände in der Straße Berghamm im Wangerland abgestellt war. Der Tatzeitraum umfaßt den 03.04. bis 10.04.2021. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Hohenkirchen unter 04463-808910.

Diebstahl:

Am 10.04.2021, befindet sich eine ältere Dame zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever. Während des Einkaufes nutzt ein unbekannter Täter die Gelegenheit, der Frau die Geldbörse aus der Manteltasche zu entwenden.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter, alleinbeteiligter Person: Ort: 26419 Schortens, Jeversche Straße Zeit: Samstag, 10.04.2021, 12.35 Uhr Eine 49-jährige Frau ist mit ihrem Elektrofahrrad in der Jeverschen Straße in Schortens unterwegs. In Höhe des Bahnüberganges gerät sie ohne Fremdbeteiligung mit dem Vorderreifen in das Gleisbett und stürzt daraufhin. Dabei wird sie schwer verletzt.

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort: Ort: 26419 Schortens, OT Roffhausen, Olympiastraße Zeit: Freitag, 09.04.2021, 16.15 Uhr Beim rückwärts Ausparken touchiert ein 82-jähriger Pkw-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dabei entsteht leichter Sachschaden. Der ältere Mann entfernt er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer kann ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Sonstiges:

Auch an diesem Wochenende wurden im hiesigen Bereich wieder diverse Wohnmobile festgestellt, in denen Personen entgegen der derzeitigen Corona-Bestimmungen übernachtet haben.

