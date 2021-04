Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von 13.04.2021, 15:00 Uhr, bis zum 16.04.2021, 19:23 Uhr, wurden an einem in der Steinstraße geparkten KFZ-Anhänger durch Unbekannte die Spanngurte teilweise aus den Ösen gelöst, wobei Plastikhalterungen abbrachen und beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50EUR. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

