Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Wohnhaus und Goldschmiede

Kempen (ots)

Am 26.08.2020 brachen Unbekannte zwischen 01.00 und 09.00 Uhr in ein Haus auf dem Krefelder Weg in Kempen ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und betraten das Haus. Hier stahlen sie aus der Handtasche der Geschädigten mehrere Schlüssel. Mit diesen begaben sich die Täter vermutlich umgehend zum Geschäft der Geschädigten auf der Peterstraße in Kempen. Mit den Originalschlüsseln öffneten die Täter dort mehrere Behältnisse und stahlen Goldschmuck, Goldmünzen und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Kripo fragt: Wer hat in der Nacht zu Donnerstag auf der Petersstraße oder auf dem Krefelder Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0- wg (743)

