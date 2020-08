Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 31.08. - 06.09.2020

Kreis Viersen (ots)

Die Polizei kontrolliert in der kommenden Woche an auch folgenden Stellen die Geschwindigkeit:

Montag:

Kempen, L 444 Oedter Straße

Dienstag:

Willich, K 19 Hardt

Mittwoch:

Schwalmtal, Renneper Straße

Donnerstag:

Willich, Korschenbroicher Straße

Freitag:

Schwalmtal-Hehler, Ortsdurchfahrt

Samstag:

Nettetal - K30/Hübeck

Sonntag:

Niederkrüchten, B221 Aachener Straße

Spontane Kontrollen an nicht vorgeplanten Örtlichkeiten ergänzen natürlich unser Ziel, Unfälle zu verhindern. Unser Appell: Fahren Sie immer und überall mit der zulässigen Geschwindigkeit und passen sie diese den örtlichen Gegebenheiten an. Verhalten Sie sich rücksichtsvoll und leisten Sie so einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. / wg (741)

