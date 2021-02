Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210228-1: Streitigkeiten auf Parkplatz enden mit Führerscheinentzug

Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 58-jähriger Pkw Fahrer verlor seinen Führerschein.

Ein 58-jähriger Pkw Fahrer befuhr am Samstag (27. Februar) gegen 07:50 Uhr den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Pulheim auf der Orrer Straße und wollte diesen mit seinem Pkw verlassen. Ein 42-jähriger Radfahrer übersah den Pkw-Fahrer, wodurch dieser bremsen musste. Es kam aufgrund dieses Vorfalls zu einem kurzen Wortgefecht, in dessen Verlauf der 58-jährige mit seinem Pkw auf den Radfahrer zufuhr und dabei das Fahrrad berührte, an dem leichter Sachschaden entstand. Der Radfahrer wurde hierbei nicht verletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend. Die unfallaufnehmenden Beamten suchten die Halteranschrift auf und stellten aufgrund des Vorfalls den Führerschein des Pkw Fahrers sicher und fertigten eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.(sm/dh)

