Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210226-3: Einbrecher brachen in Standesamt ein - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25. Februar) haben Unbekannte eine Tür zum Standesamt aufgehebelt. In der Zeit von 19:00 Uhr bis 06:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem Grundstück an der Bahnhofstraße und hebelten eine Tür des Gebäudes auf. Im Gebäudes hebelten der oder die Täter weitere Schränke auf, durchsuchten Schreibtische und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der oben genannten Zeit wahrgenommen haben, die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell