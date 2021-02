Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210225-3: Einbrecher warf Fensterscheibe ein - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Anwohnerin (45) eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Kamm-Straße ist am Dienstagabend (23. Februar) durch ein lautes Geräusch hochgeschreckt. Die 45-Jährige hatte sich bereits schlafen gelegt und wachte um 20:50 Uhr durch ein lautes Geräusch auf. Zunächst war sie davon ausgegangen, dass ihr Fahrrad, das in der Wohnung stand, umgefallen ist. Nachdem sie das Licht eingeschaltet hatte und sich vergewisserte, dass das Fahrrad noch stand, legte sie sich wieder schlafen. Am nächsten Morgen bemerkte sie dann, dass nicht ihr Fahrrad die Ursache für den Lärm darstellte, sondern dass eine unbekannte Person die Fensterscheibe ihrer Balkontür eingeworfen hatte. Augenscheinlich hatte die oder der Unbekannte die Scheibe eingeworfen und wurde durch das Einschalten des Lichtes vertrieben. Zeugen, die die Tat oder verdächtige Person zu dieser Uhrzeit auf der Wilhelm-Kamm-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (akl)

