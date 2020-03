Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen /Arlen) Abkommen von der Fahrbahn (30.03.2020)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein 53-jähriger Peugeot-Fahrer war in der Nacht zum Montag gegen 01.00 Uhr in der Eichendorffstraße unterwegs, als er nach eigenen Angaben im Verlauf einer Rechtskurve aufgrund eines querenden Hundes ausweichen musste und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einer Grundstücksmauer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

