Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210225-1: Schock nach Rechnung eines Installateurs - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 64-Jähriger beauftragte abends einen Notdienst, der von Essen nach Niederberg anreiste. Die Polizei warnt vor bösen Überraschungen.

Ein 64-Jähriger erhielt in der vergangenen Woche von der Pächterin seiner Pferdekoppel den Hinweis zu einem geplatzten Wasserrohr in der Bleistraße. Frostbedingt sind die dort verlegten Wasserleitungen geborsten und es lief eine nicht unerhebliche Menge an Wasser aus. Aus der Not heraus beauftragte der 64-Jährige Mittwochabend (17. Februar) einen Installateur aus Essen. Als dieser in Niederberg eintraf, forderte er sofort pauschal 400 Euro, die der Senior zahlte. Nachdem der Installateur den nur verkalkten Wasserzulauf zudrehte und kein Wasser mehr floss, händigte er eine Rechnung aus und fuhr davon. Da dem 64-Jährigen diese Geschäftsgebaren unseriös vorkamen, wandte er sich am Folgetag zunächst an die Verbraucherschutzentrale und erstattete später Anzeige wegen Wuchers bei der Polizei. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die Polizei warnt aus Schutz vor bösen Überraschungen vor offensichtlich überteuerten Rechnungen. Zahlen Sie keinen Pauschalbetrag vor Beginn der Arbeiten und unterzeichnen Sie vorab keine Verträge mit Zahlungszusage. Geht der Installateurbetrieb darauf schon bei der Beauftragung am Telefon nicht ein, lassen Sie die Finger davon und beauftragen Sie ein seriöses Unternehmen.

Ein Notfall kann immer eintreten. Um dafür gewappnet zu sein, sollten Verbraucher in einer ruhigen Minute nach seriösen Firmen suchen und sich wichtige Rufnummern aufschreiben. Sinnvoll ist, sich etwa über Berufsverbände oder Innungen nach seriösen Notdiensten zu erkundigen. Weitere hilfreiche Tipps zum Thema finden Sie auf den Seiten der Verbraucherzentrale NRW unter: https://www.verbraucherzentrale.nrw/unserioese-notdienste-tipps-gegen-abzocke-45453 (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell