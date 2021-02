Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210224-4: Nachbarin bemerkte Mann mit Taschenlampe - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Zeugin meldete ihren Nachbarn einen Mann auf dem Grundstück. Sie konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Zeugin (55) sah am Dienstagabend (23. Februar) gegen 19:40 Uhr einen Mann, der im Schein seiner Taschenlampe das gegenüberliegende Gelände eines Elektrobetriebes betrat und sich umschaute. Die 55-Jährige setzte ihre Nachbarn (47/52) telefonisch in Kenntnis. Diese arbeiteten zu diesem Zeitpunkt im Büro des Betriebes. Sie gingen dem Hinweis nach und trafen auf dem Gelände auf einen 47-jährigen Bergheimer, der angab, sich auf dem Gelände nach Metall-Schrott umgesehen zu haben. Die Firmeninhaber informierten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der 47-Jährige seinen Wagen unweit vom Tatort geparkt hatte. Handschuhe und Taschenlampe stellten die Beamten sicher. Nach der Feststellung seiner Identität in einer Polizeidienststelle entließen ihn die Beamten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Altmetalldiebstahls. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell