Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210224-1: Falsche Handwerker gesucht - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer haben sich als Heizungsinstallateure ausgegeben und nicht mit einer sehr aufmerksamen Seniorin gerechnet. Am Dienstag (23. Februar) klingelte ein unbekannter Mann gegen 14:00 Uhr an der Haustür einer 93-Jährigen. Er gab vor, die Heizung der auf der Römerstraße sesshaften Seniorin ablesen zu müssen und die Funktionstüchtigkeit der Wasserhähne zu prüfen. Während sich die Seniorin und der erste Unbekannte in das Badezimmer begaben, blieben Haus- und Wohnungstür geöffnet. Als sie das Bad wieder verließen und in die Küche wechselten, wunderte sich die 93-Jährige über die geschlossene Schlafzimmertür. Da sie sich sicher war die Tür nicht geschlossen zu haben, verließ sie die Küche und stellte einen weiteren unbekannten Mann in ihrem Schlafzimmer fest. Die 93-Jährige teilte den beiden mit, ihre Enkelin und die Polizei zu rufen. Während sich die Seniorin zur Haustür begab, um bei ihrer Enkelin zu klingeln, flohen die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Bislang ist noch nicht bekannt, ob sie Beute machen konnten. Die beiden Männer waren etwa 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und von korpulenter Statur. Sie trugen beide blaue Handwerkerkleidung und einen blauen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, die die beiden Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu einem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden. (akl)

