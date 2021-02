Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210223-2: Unbekannte entwendeten Metallverkleidung - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die unbekannten Tatverdächtigen haben die Verkleidung eines Reitstalls abgeschraubt und gestohlen. In der Zeit von Samstag (20. Februar, 15:00 Uhr) bis Montag (22. Februar, 16:45 Uhr) entwendeten unbekannte Tatverdächtige Teile einer Metallverkleidung eines alten Reitstalls an der Frenzenstraße. Die Tatverdächtigen verschafften sich vermutlich über ein Tor Zugang zu dem umzäunten Gelände und schraubten mit entsprechendem Werkzeug die Verkleidung ab. Offenbar transportierten sie das Metall mit einem Fahrzeug ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oben genannten Tatzeitraum auf der Frenzenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 an die Zentrale Anzeigenbearbeitung in Bergheim zu wenden. (akl)

