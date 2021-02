Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210222-4: Unbekannter machte ungewöhnliche Beute - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag (20. Februar) auf Sonntag (21. Februar) hat ein unbekannter Tatverdächtiger Tauben entwendet. In der Zeit von 23:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens begab sich ein Unbekannter auf ein umzäuntes, unbebautes Grundstück auf der Straße " Am Bungert". Dort brach der Unbekannte eine Voliere auf, in der sich mehrere Tauben befanden. Aus dieser entnahm er vier Vögel und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Zentrale Anzeigenbearbeitung in Bergheim bittet Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen im Tatzeitraum beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

