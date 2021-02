Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210222-1: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Rennradfahrer schwerverletzt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Frühlingshafte Temperaturen trieben Teile der Bevölkerung in die Natur. Drei Senioren sind dabei auf einem Feldweg Sonntagnachmittag (21. Februar) in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwei von ihnen zogen sich Verletzungen zu.

Ein Rennradfahrer (84) fuhr um 14:10 Uhr auf dem Feldweg "Zehntfreihof" in Berzdorf in Richtung Bergerstraße. Dort begegnete er zwei Spaziergängerinnen (75/81). Er betätigte die Klingel, um auf sich aufmerksam zu machen. Beide Seniorinnen drehten sich zwar um, behielten jedoch ihre Gehrichtung und Position rechts und links auf dem asphaltierten Feldweg bei. Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache stieß das Rennrad gegen die 75-Jährige. Der 84-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Die 75-Jährige hingegen kam mit schweren Verletzungen nach der Behandlung in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Am Rad entstanden leichte Sachschäden. Polizeibeamte fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

