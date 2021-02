Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210221-3: Jugendlicher leistete nach Körperverletzung Widerstand- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der 17- jährige Tatverdächtige aus Erftstadt war am Freitagabend (19.02.2021 gegen 20:40 Uhr) mit zwei weiteren, bislang unbekannten Jugendlichen auf der Bonner Straße in Erftstadt- Lechenich unterwegs. Ungefähr in Höhe der Polizeiwache, auf dem gegenüberliegenden Gehweg, griffen die drei einen 16- jährigen Jugendlichen, der dort ebenfalls mit Bekannten zu Fuß unterwegs war, an. Nach vorliegenden Erkenntnissen prügelten sie gemeinschaftlich auf ihr Opfer ein. Dieses erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nach den drei flüchtigen Schlägern konnte eine Streifenwagenbesatzung in der Straße "An der Vogelrute" den jetzigen Tatverdächtigen, auf den eine abgegebene Beschreibung zutraf, feststellen und anhalten. Die Fahndung nach den beiden anderen aus dieser Gruppe verlief erfolglos. Der Verdächtige war deutlich alkoholisiert und schien unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Aus diesem Grund wurde er der Polizeiwache zugeführt. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. In der Wache beleidigte er die Polizeibeamten unentwegt. Auf dem Weg zum Streifenwagen, zwecks Verbringung in sein Elternhaus, sperrte er sich körperlich und wurde zunehmend aggressiver. Daher mussten ihm auf dem Transport nach Hause Handfesseln angelegt werden. Hier wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zeugen, die Angaben zu der körperlichen Auseinandersetzung auf der Bonner Straße machen können, werden gebeten sich an die Polizei unter 02233-520 zu wenden.(pw)

