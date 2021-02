Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210221-1: Verletzte Kradfahrerin- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 17- jährige Jugendliche aus Pulheim stürzte mit ihrem Leichtkraftrad und zog sich dabei Verletzungen zu. Die junge Frau war am Samstagmittag gegen 14:50 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 25 (K 25) in Frechen- Buschbell aus Frechen kommend in Richtung Königsdorf unterwegs. Auf freier Strecke fuhr sie mit vermutlich hoher Geschwindigkeit auf eine in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel auf. In Folge dessen verlor sie die Kontrolle, stürzte auf die Fahrbahn und kam nach einigen Metern auf der Fahrbahn zum Liegen. Ihr Krad rutschte auf den seitlichen Grünstreifen und prallte nach ungefähr 25 Metern gegen einen Leitpfosten der dortigen Schutzplanke. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Motorrad musste durch einen Abschlepper von der Unfallstelle entfernt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 25 zwischen der Krankenhausstraße und dem Mühlenweg bis gegen 15:50 Uhr gesperrt.(pw)

