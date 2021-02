Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210219-2: Fahrzeugrennen gemeldet - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einer Zeugin fielen zwei Fahrzeuge auf, die sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Eines der Fahrzeuge entzog sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer polizeilichen Kontrolle. Die Ermittlungen dauern an.

Montagabend (15. Februar) fuhr eine Zeugin mit ihrem Wagen gegen 21:00 Uhr auf dem Europaring in Sindorf. Dort ist sie von zwei hochmotorisierten Fahrzeugen überholt worden. Von einem der Fahrzeuge, einem grauen Audi RS3 Sportback, erkannte die Zeugin das Kennzeichen. Die Autos fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Kreisverkehrsplatzes Europaring/Am Gewerbehof davon. Die Zeugin informierte die Polizei.

Einer Streifenwagenbesatzung näherten sich etwa zwanzig Minuten später zwei langsam fahrende Audis auf der Nordstraße, die offenbar der Tuningszene zuzurechnen sind. Beim Wenden und Erkennen des von der Zeugin durchgegebenen Kennzeichens beschleunigte der Fahrer des grauen Audi, missachtete die Anhaltezeichen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bis zum Kreisverkehrsplatz der Heppendorfer Straße/Am Keuschenend, schaltete dort sein Abblendlicht aus, fuhr entgegengesetzt in den Kreisverkehr ein und raste in Richtung Heppendorf davon. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Wagen verlief ohne Erfolg.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeugin sowie weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die zur genannten Zeit an den Streckenverläufen unterwegs waren, sich umgehend mit dem Sachbearbeiter unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell