Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Butterkamp, Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Fr., 29.01.21, 17:30 Uhr - Sa., 30.01.21, 13:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den geparkten Pkw einer 36jährigen Dülmenerin.

Der schwarze VW Golf stand im Tatzeitraum am Fahrbahnrand auf dem Butterkamp in Dülmen. Er wies Beschädigungen an der Motorhaube, an einer Kennzeichenhalterung und an einer Radkappe auf.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Tel.-Nr. 02594/ 7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell