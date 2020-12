Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Vandalen sägen ersten gepflanzten Baum auf BUGA23-Gelände ab - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-FeudenheimMannheim-Feudenheim (ots)

Auf dem Gelände der für 2023 geplanten Bundesgartenschau auf dem sogenannten "Spinelli-Areal" wurde vor wenigen Wochen im Beisein von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch der erste Baum angepflanzt. Hierbei handelte es sich um eine 12-jährige Stieleiche.

In der Zeit zwischen Freitag, 11.12.2020 und Montag, 14.12.2020 drangen unbekannte Täter auf das verschlossene Spinelliareal ein und fällten eben diesen ersten gepflanzten und somit symbolträchtigen Baum. Dadurch richteten sie einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise auf mögliche Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Daher ist die Polizei auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

